Lazio | Atalanta, Bodø e derby: Baroni studia le prossime mosse

RASSEGNA STAMPA - Gestire le forze e provare a recuperare alcune pedine fondamentali. Questo l'obiettivo della Lazio che, dopo il pari contro il Torino, è chiamata a una reazione forte in vista di tre gare cruciali che la attendono: l'Atalanta prima, il Bodø, e poi la Roma nel derby.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport Baroni punta in primis a ritrovare Tavares. Il portoghese, a sorpresa, non è rientrato nella lista dei convocati per la gara contro i granata. Il tecnico ha preferito tenerlo a riposo e spera di recuperarlo per la gara contro la Dea. Il rientro di Pellegrini, in questo senso, aiuta in un turnover in cui anche Marusic può essere spostato a sinistra in campionato. Pellegrini è infatti fuori dalla lista in Europa e non è più possibile effettuare cambi.

Contro la squadra di Gasperini Baroni dovrà fare a meno di Guendouzi che salterà il match per squalifica, per questo il francese sarà sicuramente titolare nella sfida d'andata in Norvegia contro il Bodø. Proprio in Europa potrebbe toccare anche a Belahyane accanto a Rovella con Dele-Bashiru che dovrebbe invece accomodarsi in panchina.