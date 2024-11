Lazio, Baroni aspetta Tavares e Romagnoli: il programma a Formello

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Baroni chiama tutti a rapporto. Dopo i tre giorni di stop concessi alla sua Lazio carica e con qualche acciacco, i biancocelesti si rivedranno oggi pomeriggio alle 15 nel centro sportivo di Formello per prepararsi al match contro il Bologna. Come riporta il Corriere dello Sport, la squadra si allenerà poi di mattina domani, giovedì e venerdì (ore 11), la rifinitura è invece programmata per sabato alle 15.30. La rosa, questo pomeriggio, sarà ancora a ranghi ridotti per le gare internazionali rimaste.

Infatti, l'ultimo a tornare alla base sarà il Taty Castellanos, impegnato stanotte con l'Argentina nelle qualificazioni mondiali contro il Perù. In attesa di ritrovare la rosa completa, Baroni spera di riaggregare intanto Romagnoli e Patric, gestiti la scorsa settimana. Il difensore romano aveva rimediato una contusione alla caviglia, i controlli hanno scongiurato problematiche serie. Lo spagnolo ha saltato invece il Porto e il Monza per un'infiammazione alla caviglia ma che non dovrebbe preoccupare in vista della partita di domenica sera. Da valutare Tavares, ieri nemmeno in panchina contro la Croazia: in Portogallo è stato scritto di mialgia, un problema al ginocchio rimediato in allenamento. La speranza è non perderlo per il prossimo tour de force.