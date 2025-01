Lazio, Baroni e il confronto con la squadra dopo il derby: si tornerà al doppio 9

RASSEGNA STAMPA - La sconfitta nel derby della Capitale ha generato tristezza e delusione. Per questo, Baroni ieri mattina ha parlato alla squadra, chiudendo subito ogni discorso per ripartire di corsa. Per questo infatti, come riporta il Corriere dello Sport, Baroni rimodellerà la Lazio con il doppio 9, Dia più Taty, quella delle due punte, nata proprio nella notte di Lazio - Milan, rivelandosi il miglior ritratto tattico. Oppure, il centravanti più Pedro trequartista. "Pedro e Dia sanno ricevere palla tra le linee. Questa squadra funziona se ha ritmo e se ha un giocatore lì", ha riconosciuto il tecnico.

Per quanto riguarda l'infortunato Pedro, domenica era in panchina da figurante, entro 48 ore effettuerà nuovi esami e da lì si capirà se potrà essere in panchina col Como. Dia dovrà giocare centravanti perché Castellanos sarà squalificato. In caso di 4-3-3 si opterà per un tridente inedito con Isaksen, Dia e Tchaouna, la formula col 4-2-3-1 invece, prevede Isaksen, Dele-Bashiru e Tchaouna dietro a Dia.

Pubblicato il 7/01