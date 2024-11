Lazio, Baroni e la rivoluzione eclettica: la sua è una squadra multiforme

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Nel processo di evoluzione che la squadra di Baroni sta affrontando, c'è spazio anche per un approccio tattico sempre più fluido, che lascia all'ex allenatore scaligero la possibilità di affidarsi a strategie diverse in base all'avversario. In questo dinamismo di idee un ruolo chiave è interpretato da Matias Vecino, giocatore che permette con facilità di passare dal 4-2-3-1 al 4-3-3. Come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, quando Baroni si accorge che la manovra della sua Lazio è poco fluida, decide di inserire un centrocampista in più, per tentare di arrivare dalle parti dell'estremo difensore avversario attraverso una costruzione di gioco più ragionata. Questa capacità di saper cambiare strategia è un punto a favore per una squadra che non vuole mai dare punti di riferimento all'avversario.