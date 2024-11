Lazio, Baroni è pronto a ripartire: via alla ripresa degli allenamenti

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La brutta serata di lunedì alle spalle. Mister Marco Baroni è pronto a tornare in campo in vista della ripresa degli allenamenti fissata per oggi dopo due giorni di riposo concessi alla squadra. L'allenatore, nella serata di lunedì, ha accusato un malore mentre era a Gubbio con la famiglia ma fortunatamente non è stato nulla di grave, così come confermato dal comunicato pubblicato poi dalla società.

Nel pomeriggio, quindi, la squadra (senza gli undici calciatori partiti in Nazionale) si ritroverà a Formello per l'allenamento. Non ci sarà Castrovilli, out per infortunio, mentre sono da valutare le condizioni di Patric.