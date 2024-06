Lazio, Baroni outsider e sogno Allegri: i nomi in caso di addio di Tudor

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sono ore frenetiche quelle che si stanno vivendo in casa Lazio dove prima di gettare le basi per la prossima stagione sarà necessario capire se Igor Tudor sarà l'allenatore. Nella notte di ieri, come riportato dalla nostra redazione, è andato in scena il primo colloquio tra la società e l'allenatore croato anche se oggi ci sarà un nuovo incontro.

Per il momento Tudor non è in discussione anche se non è da escludere un cambio repentino di rotta nel caso in cui l'allenatore e la società non dovessero essere in sintonia. Per questo la Lazio si guarda comunque intorno. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero Allegri rimane un sogno quasi irraggiungibile mentre l'outsider potrebbe essere Baroni dopo l'addio al Verona. Quanto a Sarri oggi il tecnico toscano dovrà dare la sua risposta definitiva Panathinaikos.