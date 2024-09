Lazio, Baroni punta su Rovella: i dati esaltano il numero sei biancoceleste

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Rovella contro il Milan ha convinto. I complimenti da Baroni sono arrivati e poi a centrocampo non ci sono così tante pedine tra cui scegliere nel caso in cui qualche tassello non facesse il suo lavoro nel modo giusto. Per quella zona della mediana, come riporta l'edizione del Messaggero, la Lazio aveva sondato qualche profilo come il22enne sloveno Adrian Zeljković dello Spartak Trnava, ma poi si è riflettuto: Rovella deve essere valorizzato, è giovane e per lui sono stati sborsati 17 milioni.

Il giocatore aveva iniziato a lavorare bene con Sarri, Tudor non lo voleva, oggi Baroni ci riprova con un 4-2-3-1 affiancando lo stesso Rovella al colosso Guendouzi. I dari parlano chiaro: il numero 6 è stato quello che ha registrato più intercetti per ogni 90 minuti e per quanto riguarda la pressione solo Castellanos ha fatto meglio con i possessi vinti sulla trequarti.

Infine, per quanto riguarda i passaggi andati a buon fine è a quota 64, mentre nelle prime 3 giornate è dietro solo a De Roon e Linetty per numero di contrasti vinti a partita: 2 ogni 90 minuti, come lui Terracciano, Bove, Bernabé e Moro.