Lazio, Basic non è partito per Venezia: ecco il motivo

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Oggi trasferta in terra veneta per la Lazio di Baroni, ma non saranno tutti a disposizione. Oltre alla ben nota assenza di Castellanos e non solo, se n'è aggiunta una nuova. Infatti, come riporta Il Messaggero, Toma Basic non è partito per Venezia e sarebbe rimasto a Roma a causa di un problema muscolare. Già nella giornata di ieri non si era allenato, nei prossimi giorni la situazione verrà approfondita.