Lazio, c'è fermento per le nuove maglie firmate Mizuno: i primi rumors sulla presentazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nuove divise, il cambio di sponsor comporta un'attesa ancora maggiore rispetto al passato: addio a Macron, benvenuta Mizuno. La Lazio svelerà le prime due maglie a luglio, prima della partenza per Auronzo di Cadore. La versione "home" celeste, poi una tra le due "away". La terza maglia, invece, sarà mostrata come da abitudine durate la fase di preparazione atletica svolta per la quindicesima volta di fila sotto le Tre Cime di Lavaredo. A proposito della presentazione, riporta la rassegna stampa di Radiosei, la Lazio starebbe studiando diverse soluzioni. Negli ultimi anni, infatti, sono stati alternati luoghi simbolici di Roma a terrazze suggestive, senza dimenticare negozi di riferimento oppure locali alla moda. Il prossimo appuntamento di luglio, salvo cambi di programma, dovrebbe consumarsi in una location al centro di Roma per sancire, nel miglior modo possibile, l'inizio dell'intesa con Mizuno. Tra le novità pensate dal marchio, l'associazione tra la maglia e un ologramma diverso per ogni singola partita: in questo modo saranno sempre "uniche" e potranno esser acquistare tramite aste benefiche, accessibili probabilmente solo per i possessori di fan token biancocelesti (grazie alla collaborazione con il main sponsor Binance).

