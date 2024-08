Lazio, c'è gioia anche per Dele-Bashiru: convocato dalla Nigeria

RASSEGNA STAMPA - Tutti in Nazionale. Non solo il Taty Castellanos, convocato per la prima volta dall'Argentina. C'è spazio anche per Dele-Bashiru. Dopo l'ottima prestazione all'esordio contro il Venezia, il centrocampista è stato chiamato dalla Nigeria per le prossime due sfide con Benin (7 settembre) e Rwanda (10 settembre), valevoli per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa.

L'ex Hatayspor ha già giocato due partite con la maglia delle super aquile e sta entrando sempre di più nelle gerarchie del tecnico della formazione africana. Un grande riconoscimento per iniziare al meglio la stagione.