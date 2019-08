Lazio, Caicedo salta la Sampdoria: punta a rientrare per il derby

Tegola Caicedo. L’attaccante ha dovuto abbandonare il campo durante la partita con il Celta Vigo, proprio dopo aver sfiorato il gol colpendo la traversa. Il polpaccio sinistro è la zona interessata, nei prossimi giorni saranno effettuati gli accertamenti del caso. Qualora uno stiramento venisse confermato, come riporta l'odierna rassegna stampa di Radiosei, sarebbero almeno un paio le settimane di stop: addio prima di campionato con la Sampdoria. A quel punto l’obiettivo sarebbe rientrare per il derby. L’ecuadoriano si è reso protagonista di un ottimo precampionato, con 8 reti messe a segno. La Lazio continua a trattare con il giocatore per il rinnovo, i prossimi esami medici sveleranno anche l’entità del suo infortunio. Domani i giocatori torneranno in campo, dopo i due giorni di riposo concessi per recuperare dalle fatiche del ritiro. Ci sarà la massima cautela per avere di nuovo al top della forma tutti gli elementi.

GLI ALTRI - Alcuni sono stati risparmiati contro il Celta Vigo, proprio per evitare di forzare troppo: Milinkovic, Lulic, Lukaku, Luiz Felipe e Marusic. Per quanto riguarda i primi due per il derby non dovrebbero esserci problemi, ma è cresciuto l'ottimismo anche per un recupero totale in vista della Sampdoria. Lukaku ne avrà ancora per un mese circa, rientrerà dopo un lungo stop e un periodo travagliato. Marusic ha accusato un problema al ginocchio sinistro, ma è tornato a correre e sarà riaggregato a breve. C'è anche Durmisi ai box. Si attende il bollettino medico della società per chiarire alcune situazioni. La Lazio vuole continuare a lavorare con grande attenzione per avere a disposizione l'organico al completo.

LAZIO, INZAGHI VUOLE UN ATTACCANTE

LAZIO, PUNTO INFERMERIA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE