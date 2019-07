Lazio, Caicedo si presenta ad Auronzo in grande forma: e il rinnovo...

Solitamente, il primo ritiro stagionale serve ad ogni allenatore per analizzare lo stato di forma dei propri giocatori, non fa eccezione in questo la Lazio. Tra quelli che più si sono fatti notare agli occhi di Inzaghi nella prima giornata ad Auronzo, c'è sicuramente Felipe Caicedo. Il calciatore ecuadoriano sembrava destinato a partire, tentato dalla tante sirene estere ma, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Inzaghi crede ancora in lui e cercherà di trattenerlo fino alla fine. D'altra parte, anche l'attaccante potrebbe convincersi a restare, a patto però che ci si sieda intorno ad un tavolo per discutere del rinnovo del contratto, che attualmente scade nel 2020. La Pantera ha un ingaggio di 1,8 milioni a stagione, vorrebbe l'aumento, se ne parlerà. Quello che è sicuro, intanto, è che Caicedo si è presentato ad Auronzo con la testa giusta e la consapevolezza di essere ancora una pedina importante per i biancocelesti.

LAZIO, LE PAROLE DI LUIZ FELIPE

LAZIO, RADU ARRIVERA' AD AURONZO LUNEDI'

TORNA ALLA HOMEPAGE