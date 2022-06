Lazio, cambia la data di partenza per Auronzo di Cadore: i dettagli

Poco più di un mese e la Lazio si ritroverà a Formello per partire alla volta di Auronzo di Cadore e iniziare una nuova stagione. La squadra di Sarri, per il quindicesimo anno consecutivo, farà la preparazione pre campionato sotto le Tre Cime di Lavaredo e in questa occasione partirà anche un giorno prima. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei da principio i biancocelesti sarebbero dovuti partire il 6 luglio mentre a oggi il tutto è stato anticipato di 24 ore così che la squadra possa allenarsi già dal mercoledì mattina. Il periodo di concluderà il 22 luglio tra eventi, amichevoli e molto altro.

I tifosi sono pronti a rispondere presente a quello che è ormai diventato un appuntamento fisso e che quest'anno si preannuncia essere come un piccolo ritorno alla normalità dopo la pandemia Ci sarà la classica presentazione della squadra (allo Zandegiacomo), ma anche la "Notte biancoceleste" con attività fino a tarda notte e la classica presentazione delle maglie. Insomma il conto alla rovescia ora può iniziare.