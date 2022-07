Lazio, Cancellieri e quel ricordo in Champions: la spinta contro lo Shakhtar e...

Nel 2018 durante gli ottavi di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk Marco si rese protagonista di un episodio che i romanisti ricorderanno di sicuro

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

13 marzo 2018. Stadio Olimpico, Curva Sud piena. Sotto i tifosi, tra la pista di atletica e "appoggiato" ai carelloni pubblicitari che danno sul campo c'è il sedicenne Matteo Cancellieri, vestito come di consueto con la sua tuta della Roma. Come ricorda la rassegna stampa di Radiosei, durante il match valido per gli ottavi di finale tra Roma e Shakhtar Donetsk, il ragazzo diventò uno dei protagonisti della serata grazie ad una furbata. I giallorossi stavano vincendo 2-1 ed erano determinati a tenersi stretto il risultato. Cancellieri, da raccattapalle studiato, non restituì il pallone agli avversari nei minuti finali scatenando tutta l'ira dell'attaccante Facundo Ferreyra, che lo spinse con forza dietro ai cartelloni pubblicitari e di conseguenza anche quella dei tifosi romanisti pronti a difendere il giovane giallorosso.