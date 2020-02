Lazio, Capello: "Scudetto? Inzaghi è bravissimo, ma dovrà spremere la rosa"

La Lazio sta volando, è bene ricordarlo. Il pareggio del derby, per molti deludente, non è stato altro che il primo punto prezioso dopo una serie infinita di 11 vittorie consecutive. Un filotto fantastico per il quale i biancocelesti hanno speso tanto, secondo Fabio Capello, che teme un calo di brillantezza. L'ex tecnico di Juventus e Roma, tra le altre, ha rilasciato queste dichiarazioni riportate dalla rassegna stampa di Radiosei: “La Lazio nel derby ha sofferto, confermando l’appannamento emerso nelle gare precedenti, ma oscurato in qualche modo dai successi. I biancocelesti ha bisogno della brillantezza per lottare per lo Scudetto, altrimenti perdono sicuramente qualcosa". Serve mantenere un rendimento d'eccellenza: "Simone Inzaghi, che considero bravissimo, è condannato a spremere la rosa, più limitata numericamente rispetto a quelle di Juventus e Inter. Questo significa che Immobile dovrà continuare a segnare tantissimo e gli altri reparti non dovranno commettere errori. La Lazio potrebbe pagare a caro prezzo eventuali infortuni”.

