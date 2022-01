Lazio, Caso: "Vestire la maglia biancoceleste è stata una scelta di vita"

RASSEGNA STAMPA - Inter - Lazio è anche la partita di Domenico Caso. In nerazzurro dal 1979 al 1981 con uno scudetto sul petto, mentre a Roma è arrivato nel 1985 vestendo la maglia biancoceleste negli anni più duri. A Il Cuoio ha spiegato la sua scelta: "Una scelta di vita. La Lazio era guidata da Chinaglia come presidente e in società c'erano Felice Pulici e Della Martira con cui avevo giocato. Arrivare in un club prestigioso, guidato da una leggenda come Chinaglia, fu qualcosa che mi allettò in maniera incredibile. Mollai la Serie A per un'avventura entusiasmante". Sulla stagione del -9 ha poi aggiunto che fu la sua stagione più emozionante a livello personale, quella che lo legherà per sempre all'ambiente laziale.