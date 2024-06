Lazio, Cataldi prova a convincere Tudor. Ma il suo futuro...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Danilo Cataldi è chiamato nuovamente a rincorrere le gerarchie, per la terza volta nella sua carriera alla Lazio. È il turno dell'era Tudor, dopo quella di Inzaghi prima e di Sarri poi. Dopo l'esplosione con Pioli, alla lunga si è sempre ritagliato il suo spazio, nonostante davanti avesse un maestro del centrocampo come Lucas Leiva.

Con il croato in panchina ha giocato da titolare solo 2 partite: contro la Juventus in campionato e in Coppa Italia all'Olimpico. Due vittorie e le due migliori prestazioni del nuovo corso. Non è bastato, però, per essere riconfermato: l'esclusione più pesante è stata quella nel derby, in cui non è nemmeno subentrato a gara in corso. Veniva da 4 stracittadine consecutive senza sconfitte e gol subiti.

Ora Cataldi si sta godendo le vacanze in famiglia, in attesa di riprendere ad allenarsi con il suo preparatore atletico per arrivare al meglio al ritiro di Auronzo. Come riportato da Il Corriere dello Sport, lui a Formello si sente a casa: non ha mai chiesto la cessione e non ha mai manifestato l'intenzione di voler andar via. Ma sarà costretto a valutare altre opzioni se la società lo metterà alla porta. Il Torino ha fatto un sondaggio, il Milan ci ha provato un anno fa. E c'è l'incognita Sarri: se dovesse tornare ad allenare in Italia, può essere un'occasione di mercato. Era uno dei suoi fedelissimi.