Lazio, come cambia la lista Uefa con l'arrivo di Cabral e Kamenovic

La Lazio è pronta a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali e dopo la fine del calciomercato. Se in molti sono partiti sono due gli acquisti operati dalla società in entrata: il primo è Kamenovic acquistato nella passata stagione ma tesserato solo il 31 gennaio e il secondo è Jovane Cabral, esterno preso dallo Spoting Lisbona. Entrambi saranno subito a disposizione di mister Sarri sia in campionato che in Europa League.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei Cabral verrà inserito oggi al posto di Muriqi mentre Kamenovic prenderà il posto di Escalante. Raul Moro invece ha ottenuto i requisiti per non far parte degli over e verrà perciò inserito in lista B. Infine sarà il tecnico a decidere se inserire un terzo portiere, Adamonis, oppure un centrocampista che sarebbe André Anderson.

