Lazio, consegnata la maglia di Radu al Centro Don Orione di Bucarest-Voluntari

La Lazio è sempre in prima linea quando c'è da sostenere e difendere chi è meno fortunato. In questo caso è stato regalato un sorriso agli orfani e ai disabili di Bucarest. La Nazionale Parlamentari Italiani ha fatto recapitare al Centro Don Orione della capitale le maglie autografate dei giocatori romeni che giocano in Serie A: Razvan Marin (Cagliari), Ionit Radu (Inter), Stefan Radu (Lazio), Radu Dragusin (Sampdoria) e Vlad Chiriches (Sassuolo). In seguito a questa iniziativa, il presidente Lotito, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ci ha tenuto a sottolineare: "Si tratta di un gesto di attenzione e di solidarietà, che segna il legame con un Paese che rappresenta un partner importante per l’Italia e che, tra le altre cose, ha dato al nostro Campionato tanti giocatori di primissimo piano. Tra loro, sicuramente spicca il nostro Stefan, che con oltre 400 presenze nella massima serie è il giocatore che, in senso assoluto, ha indossato in Campionato per più volte la maglia biancoceleste".