Lazio, contro il Verona ci si affida agli ex: i numeri di capitan Zaccagni

RASSEGNA STAMPA - Non sarà una partita come le altre per Mattia Zaccagni. L'attuale capitano della Lazio ha esordito in Serie A con la maglia del Verona e con i gialloblù è sceso in campo 81 volte dal 2015 al 2021. Nonostante ciò, l'attaccante non è mai stato gentile con la sua ex squadra. Come sottolinea il Corriere dello Sport, infatti, ha preso parte a ben cinque gol in sei sfide contro l'Hellas. Due reti e tre assist, un record di passaggi vincenti contro una singola squadra.

Un altro ex è Noslin, decisivo per la salvezza del Verona da gennaio a maggio della scorsa stagione: diciassette partite e cinque gol per l'olandese con la maglia degli scaligeri, un rendimento che lo ha messo al centro del calciomercato estivo. Alla fine se lo è aggiudicato la Lazio su indicazione di Baroni, altro ex della sfida e artefice di un vero e proprio miracolo sulla panchina del Verona lo scorso anno.