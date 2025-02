Lazio, contro le big serve un cambio di marcia: i numeri

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha fermato il Napoli nella sfida che si è conclusa per 2-2 all'Olimpico. Un punto importante che però ha un retrogusto amaro per la prestazione che la squadra di Baroni ha messo in campo e, di fatto, non è la prima volta che accade contro una big. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, infatti, sono solo 9 su 33 i punti conquistati contro le prime dieci squadre in classifica.

La Lazio ha, da questo punto di vista, la peggior media tra le big e per questo servirà un cambio di marcia per provare a tenersi stretto il quarto posto visto anche l'assalto della Juve ma anche di Fiorentina, Milan e Bologna. Contro gli stessi rivali dell'andata (Como, Verona, Fiorentina, Cagliari, Monza e Napoli) sono già 4 i punti in meno e ne serviranno almeno 24 su 39 disponibili per raggiungere quota 70 che molto probabilmente vorrebbe dire Champions a fine stagione.