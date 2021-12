Lazio, corsa e palleggio ti rendono la migliore in Italia: il dato

RASSEGNA STAMPA - Due vittorie consecutive in campionato per regalare un sorriso a Sarri. Detto fatto ma urgono miglioramenti nel girone di ritorno. Se questa prima parte di stagione è stata altalenante tra risultati ottimi ed altri deludenti, ci sono dei dati statistici che dimostrano quanto la Lazio sia comunque sulla strada giusta. Come riporta la consueta rassegna stampa, la squadra di Sarri l'ha spuntata con corsa e palleggio. La Lazio ha chiuso le prime diciannove giornate in testa alle classifiche per chilometri percorsi in ogni partita, possesso palla complessivo e per passaggi effettuati in avanti.

NUMERI - Stando alla media per chilometri percorsi ogni novanta minuti la Lazio è in testa in questa speciale classifica per 112,823 km. A seguire nella top-five c'è l'Empoli (111,51 km), Venezia (110,229 km) Inter (110,174) e Atalanta (108,858 km). Per quanto riguarda il numero di minuti di possesso palla, la Lazio è capolista con una media considerevole di 29,32 minuti a match, meglio anche dell'Inter, seconda con 29,20 minuti. Infine anche nella graduatoria sui passaggi effettuati in avanti la Lazio è prima: 3.229 con una media di 170 a partita. Numeri sicuramente da ripetere nel nuovo anno, magari abbinandoli alla conclusione in porta, cosa che spesso manca di fronte ad un'ottima azione.