Lazio, D'Amico su Noslin: "Bravo Setti, è stata un'ottima operazione..."

In un'intervista rilasciata ai taccuini de L'Arena, l'agente Andrea D'Amico ha parlato della situazione attuale in casa Hellas Verona. Si è soffermato, ovviamente, anche sulla cessione recente di Tijjani Noslin, passato alla Lazio per circa 15 milioni di euro dopo soli sei mesi in Serie A. Ecco quello che ha detto in merito alla trattativa portata avanti dai gialloblù: "La cessione di Noslin? Andava fatta, è stata un’ottima operazione. Per le piccole non c’è altra via che le plusvalenze per andare avanti. Dalla parte del Verona c’è la competenza. Di Setti e di Sogliano, comprovata ormai. L’anno scorso fu un miracolo sportivo, stavolta anche economico e di mercato. A gennaio il treno pareva deragliasse, invece il Verona ha sistemato la questione con Volpi e quelle giudiziarie, salvandosi e assicurandosi altre ottime vendite. Bravissimi".