Lazio, dalla Francia: ipotesi Cornet del Lione per la corsia mancina

Mentre Reina è già atteso a Formello, la Lazio prepara il piano b a Fares. Se l’esterno franco-algerino della Spal non dovesse arrivare, il club biancoceleste potrebbe puntare su Maxwel Cornet del Lione. La notizia arriva dalla Francia. Nato come ala offensiva, Garcia lo ha spesso utilizzato come esterno mancino del 3-5-2 anche in Champions League contro Juventus, Manchester City e Bayern Monaco. Il calciatore classe ’96 porterebbe forza fisica e tanta corsa sulla fascia sinistra di Simone Inzaghi. Quest'anno, nel campionato francese, ha totalizzato 22 presenze con 4 gol e 3 assist che lo hanno fatto diventare punto fermo dell'allenatore.

