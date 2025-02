Lazio | Dele-Bashiru, altroché il "peso" del salto: il nigeriano s'è già superato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio con un Dele-Bashiru in più. Il centrocampista ha totalizzato già tre reti in 664 minuti disputati: in media segna ogni 221'. Come riporta il Corriere della Sera, ha una frequenza realizzativa perfino superiore a quella che un anno fa aveva nel campionato turco. Nel 2023-24, ha infatti segnato otto gol, ma in 3043 minuti complessivi - praticamente una marcatura ogni 380. Al contrario di quanto si potesse immaginare nel momento del suo approdo a Roma, non sta minimamente pagando il salto. Il frutto più sorprendente della "talent room" di cui tanto parla il presidente Lotito. Starà a Baroni decidere come sfruttare Dele-Bashiru e le sue qualità. Magari facendolo scendere in campo anche questa sera contro il Napoli.

