Lazio, Diogo Leite insidia Provstgaard per il Monza: le ultime

RASSEGNA STAMPA - Provstgaard non si ferma mai. Ad ora, tra Lazio e Danimarca, non ha saltato un solo minuto di gioco arrivando già a 900 minuti in campo. Al ritorno a Formello, però, inizierà una nuova fase. Se il danese rientrerà dopo quattro partite complete, Diogo Leite avrà sfruttato la sosta per lavorare con Gattuso e recuperare terreno soprattutto dal punto di vista fisico.

Arrivato da svincolato con una preparazione diversa rispetto ai compagni, il portoghese ha avuto due settimane preziose per avvicinarsi alla condizione ideale e iniziare a mettere pressione nelle gerarchie. Provstgaard resta davanti per quanto mostrato finora, ma Gattuso dovrà valutare anche le sue energie dopo il tour de force internazionale.

Diogo Leite è stato ingaggiato proprio per aumentare qualità e concorrenza nel reparto e ora, scrive il Corriere dello Sport, è molto più vicino alla possibilità di giocarsi una maglia. Il primo test sarà contro il Monza: Provstgaard tornerà a Formello forte del premio ricevuto con la Danimarca, ma praticamente senza aver avuto il tempo di rifiatare.