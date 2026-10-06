Lazio, Diogo Leite insidia Provstgaard per il Monza: le ultime

06.10.2026 11:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, Diogo Leite insidia Provstgaard per il Monza: le ultime

RASSEGNA STAMPA - Provstgaard non si ferma mai. Ad ora, tra Lazio e Danimarca, non ha saltato un solo minuto di gioco arrivando già a 900 minuti in campo. Al ritorno a Formello, però, inizierà una nuova fase. Se il danese rientrerà dopo quattro partite complete, Diogo Leite avrà sfruttato la sosta per lavorare con Gattuso e recuperare terreno soprattutto dal punto di vista fisico.

Arrivato da svincolato con una preparazione diversa rispetto ai compagni, il portoghese ha avuto due settimane preziose per avvicinarsi alla condizione ideale e iniziare a mettere pressione nelle gerarchie. Provstgaard resta davanti per quanto mostrato finora, ma Gattuso dovrà valutare anche le sue energie dopo il tour de force internazionale.

Diogo Leite è stato ingaggiato proprio per aumentare qualità e concorrenza nel reparto e ora, scrive il Corriere dello Sport, è molto più vicino alla possibilità di giocarsi una maglia. Il primo test sarà contro il Monza: Provstgaard tornerà a Formello forte del premio ricevuto con la Danimarca, ma praticamente senza aver avuto il tempo di rifiatare.

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.