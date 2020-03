Lazio dream team, padrona di tutte le classifiche: Serie A, marcatori e assist

La Lazio non conosce più limiti, il primo posto in Serie A guadagnato sabato scorso vincendo contro il Bologna è solo l'ultima - anche se chiaramente la più soddisfacente - delle classifiche dominate dai biancocelesti. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, sono tante le graduatorie in cui la Lazio primeggia, come lo scettro di squadra con la striscia d'imbattibilità più lunga d'Europa appena fatto cadere dal Liverpool: gli uomini di Klopp sono capitolati in casa del Watford dopo 44 match da imbattuti, ora è la Lazio a detenere il record attuale con 21 partite senza sconfitta in campionato. Da primato anche i gol segnati nei primi quarti d'ora: 6 nel primo e 18 nel secondo, con un totale di 30 gol segnati nel primo tempo, meglio anche dell'Atalanta. E ancora primo posto con i gol segnati da calcio piazzato, ben 20, e con le reti subite nei secondi tempi, solo 7. A proposito di difesa, quella laziale è la seconda migliore dopo l'Inter - 23 i biancocelesti, 22 i nerazzurri - ma Lukaku e compagni hanno disputato due partite in meno.

SINGOLI - Anche nei numeri individuali la Lazio la fa da padrona con Ciro Immobile, re della classifica marcatori della Serie A con 27 gol che gli valgono anche il primato nella classifica scarpa d'oro con 54 punti, con Luis Alberto, leader degli assistman con 12 suggerimenti vincenti, con Leiva, primo per palloni intercettati (46), e con Strakosha, leader tra i portieri per passaggi riusciti (574), presenze e percentuale di parate (rispettivamente 26 e 78%). Insomma una Lazio da sogno, che non vuole lasciare neanche le briciole alle avversarie.