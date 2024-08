Lazio, Fabiani frena su James Rodriguez: il punto sul possibile affare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Un nome su tutti resta vivo in orbita Lazio. È quello di James Rodriguez, trequartista colombiano ormai svincolato dal San Paolo. L'ex Real Madrid è in cerca di una nuova avventura, possibilmente in Europa, per tenersi in forma e competitivo per la Nazionale. Su di lui, oltre ai biancocelesti, ci sono anche il Celta Vigo, il Real Betis e il Napoli.

Come scrive Il Messagero, il possibile 'colpaccio' in avanti a parametro zero alletterebbe il presidente Lotito. "Bisogna fare tutta una serie di valutazioni, di stipendio, commissioni, compatibilità con la nuova politica del club, non solo soffermarsi sul parametro zero", aveva spiegato il patron qualche giorno fa. Il ds Fabiani è più cauto e non vuole correre rischi: le cifre dell'affare, secondo lui, sarebbero troppo alte, nonostante la società abbia già abbassato di molto il monte ingaggi. Si attendono comunque sviluppi in questo senso.

Pubblicato il 31/07