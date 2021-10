Lazio, Felipe Anderson ferisce ancora l'Inter: i numeri del pupillo di Sarri

RASSEGNA STAMPA - La Lazio vince grazie allo zampino di Felipe Anderson. Ancora una volta. Il brasiliano contro l'Inter è stato decisivo per aver realizzato la rete del 2-1, la sua quinta in carriera ai nerazzurri diventati vittima preferita al pari del Genoa, come riporta la rassegna stampa di Radiosei. Nelle tre vittorie laziali in Serie A, Pipe ha sempre partecipato attivamente: gol contro lo Spezia, gol e assist contro la Roma e infine gol al suo ex allenatore Simone Inzaghi. Ora chi si coccola il numero 7 è Maurizio Sarri: lo ha voluto fortemente e sta dimostrando di avere fiducia in lui avendolo schierato 10 volte su 10. La Lazio ha il suo nuovo craque.