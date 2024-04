Lazio, Felipe Anderson il più costante della storia: prima dell'addio punta a...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Felipe Anderson più altri dieci. Potrebbe lasciare la Lazio senza aver saltato nemmeno una partita. Numeri impressionanti: rimane da capire solo come verrà gestito da qui a fine stagione prima dell'addio e del ritorno in Brasile. Ha rifiutato la Juve e si unirà al Palmeiras a parametro zero a giugno. Comunque andrà, saluterà da recordman.

Ha più presenze consecutive di tutti: da quando è tornato a Roma non ha mai fatto turnover, come scrive Il Corriere dello Sport. Dal suo secondo esordio in maglia biancoceleste (21 agosto 2021, Empoli - Lazio 1-3) è arrivato a quota 142 partite consecutive giocate (48 la prima stagione, 50 la seconda e 44 quella in corso). Un dato unico nel suo genere che però ha ancora margine di miglioramento.

In calendario infatti restano sicure ancora 7 partite in calendario. Si può arrivare a 8, nella migliore delle ipotesi, in caso di vittoria nella semifinale di ritorno contro la Juve in Coppa Italia e di eventuale finale. Felipe Anderson ha la possibilità di toccare quota 149 o 150: ha intenzione di giocarle tutte, com'è successo negli ultimi tre anni. Sempre per il bene della Lazio.