Lazio, Gabriele Corsi: "Io faccio il tifoso. Sarri mi è sempre piaciuto"

RASSEGNA STAMPA - Gabriele Corsi, uno dei componenti del Trio Medusa, è noto essere un accanito tifoso della Lazio. Nell'intervista, ripresa dalla rassegna stampa di Radiosei, per lanciare la nuova stagione di 'Don’t forget the lyrics - Stai sul pezzo' (dal lunedì al venerdì alle 20:25 su Nove) ha parlato anche dei biancocelesti. "Se vince sono felice, io faccio il tifoso", ha esordito lasciandosi alle spalle qualsiasi tipo di critica verso gli addetti ai lavori. Pensa che l'organico sia forte, poi guai a toccargli Sarri: "Mi è sempre piaciuto come allenatore". La stagione la definisce strana, per via dei troppi punti persi. Consiglia alla squadra di ricordare ciò che diceva Boskov: "Le partite finiscono quando l’arbitro fischia". L’Europa per lui non è un problema, i posti ci sono e "la Lazio c’è".