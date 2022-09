Lazio, Garlaschelli: "Sergej? Spero mi superi. Con Ciro è come partire dall'1-0"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Con 49 gol siglati in Serie A, Sergej Milinkovic-Savic diventa l'unico centrocampista della storia laziale a rientrare nella classifica dei 10 goleador di sempre. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, attualmente il serbo è a -1 da Garlaschelli e proprio l'ex attaccante biancoceleste ha commentato così i numeri del "Sergente": "Spero che Sergej domenica mi superi nella classifica marcatori, perché vorrà dire che la Lazio avrà vinto contro lo Spezia. Ha tanta qualità e gioca a tutto campo. Ma il calcio è molto cambiato rispetto ai miei tempi e oggi mi sembra che sia più facile segnare. O comunque le difese sono meno forti. La Lazio di Sarri mi piace, anche perché sta facendo meglio dell’anno scorso e secondo me può fare ancora di più. Lazio da Champions? Ora è quarta e può benissimo mantenere questa posizione anche se le big che ora inseguono hanno i mezzi per risalire. Immobile mi piace più di tutti, perchè è sempre pronto a segnare. Con lui in campo è come partire già con l’1-0".