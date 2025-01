Lazio, Gigot è anche goleador: il francese eguaglia il suo record

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è tornata a splendere al Bentegodi mettendo in campo una prestazione praticamente perfetta condita dalle reti di Gigot, Dia e Zaccagni. Per il difensore biancoceleste quello contro il Verona è il secondo gol realizzato in stagione, dopo quello contro il Bologna, e segna un importante record perché, come riportato da il Corriere dello Sport, in tutti gli ultimi tre campionati Gigot ha messo a segno sempre almeno due reti.

Non solo, la sua rete, dopo 1 minuto e 32 secondi, è anche la più veloce della Lazio in questa stagione di Serie A. Il precedente risaliva invece al gol di Felipe Anderson contro l'Empoli (1 minuto e 18 secondi in quel caso).