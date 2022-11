Lazio, Gila è pronto a mostrare il suo vero valore: Sarri crede in lui

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Non è stato un brutto approccio di campionato quello di Mario Gila ma certo, pensare che arrivi dal Real Madrid Castilla alimenta lo aspettative su questo ragazzo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, dopo le occasioni avute in Europa League, ora è il momento per lui di mettersi in luce anche in Serie A. Ha commesso qualche leggerezza, soprattutto nel match in casa contro il Midtjylland, regalando il gol del vantaggio ai danesi. Il potenziale comunque c'è e può migliorare soltanto lavorando ed entrando nei meccanismi di Sarri.

Quattro le presenza in campionato contro Sampdoria, Cremonese, Spezia e Juventus, ma ci si aspetta che l'allenatore gli dia la possibilità di mettersi in luce e far vedere le sue doti. Gila è stato convocato dal ct De La Fuente per vestire la maglia della Spagna Under 21, ma ora che è tornato è il momento di pensare solo alla Lazio.