Lazio, Giordano: "Greenwood, Dia, Baroni e la protesta dei tifosi. Vi spiego tutto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - "Solo alla fine potremo dire se c'è stato effettivamente un ridimensionamento oppure no". Esordisce così l'ex attaccante della Lazio Bruno Giordano ai taccuini del Corriere della Sera parlando della situazione in casa biancoceleste. La sua speranza è che la squadra venga mantenuta sugli stessi livelli degli ultimi anni: "Servono giovani di qualità e di personalità", spiega. E poi cita il suo preferito: "Greenwood mi piace tantissimo, sarebbe un vero colpo, di quelli che il tifoso spera sempre che la società riesca a realizzare". Secondo lui l'inglese in Italia farebbe la differenza. In attacco, inoltre, è convinto che serva una terza punta oltre a Immobile e Castellanos: con tante partite da giocare, è importante che ci siano diverse alternative.

Ma si parla sempre molto di Noslin e Dia sul mercato: "Fra i due prenderei Dia", dice Giordano. Se dovessero arrivare entrambi, secondo lui, uno dei centravanti verrebbe ceduto. Riguardo a Stengs crede che non si possa dire con certezza che sia più forte di Isaksen. "Se ci dovesse essere lo scambio, alla Lazio mancherebbe un esterno", spiega. Su Baroni, invece, dice che ha esperienza e porta entusiasmo. "È uno equilibrato, composto, a modo. Gli ho mandato un messaggio quando è diventato allenatore della Lazio. Gli ho fatto l'in bocca al lupo e mi sono raccomandato tanto...". Conclude poi con un pensiero sulle preoccupazioni dei tifosi, che per lui sono normali in una piazza a Roma. "La società deve capire che dietro alla Lazio c'è un popolo che non si rassegnerà e che metterà sempre pressione per ottenere il meglio", afferma con certezza.