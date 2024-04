Lazio, gli agenti di Luis Alberto "spiegano" il motivo dello sfogo sul futuro

La notizia è ormai virale e arriva dalla Spagna: Luis Alberto (di nuovo) nel mirino del Siviglia, col nuovo ds Orta che avrebbe messo il Mago in cima alla lista. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, aggiunge oggi qualche dettaglio però sul rapporto attuale tra lo spagnolo e la Lazio dopo lo sfogo post partita contro la Salernitana: il centrocampista ha avuto un colloquio con Fabiani, rinviando di fatto ogni discorso sul suo futuro a fine stagione. Con Fabiani avrebbero parlato anche gli stessi agenti della You First, i quali hanno voluto chiarire che il calciatore non aveva in mentre nessuna strategia di mercato al momento della "sparata" a Dazn, ma di aver espresso una volontà dettata da motivazioni ben chiare.