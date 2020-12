Lazio, gli stakanovisti di Inzaghi: Luis Alberto guida la classifica

È stato un inizio di stagione condizionato da infortuni e stop causa Covid per la Lazio, tutti fattori che hanno inciso sul rendimento non brillante dei biancocelesti. Inzaghi spesso ha dovuto fare i conti con diverse assenze, anche dei suoi uomini migliori, come era già accaduto nel post lockdown della scorsa annata. Se tanti non sono riusciti a trovare continuità sul campo, altri sono stati costretti agli straordinari per sopperire alle assenze. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, è stato Luis Alberto il giocatore di movimento più utilizzato dal tecnico piacentino in campionato con 958 minuti disputati.

LA CLASSIFICA - Il 'Mago' non sta vivendo la sua migliore stagione, ma resta comunque un insostituibile di Inzaghi che lo ha fortemente voluto anche a Crotone dopo la discussione con la società sulla questione stipendi. Dietro di lui sul podio ci sono Lazzari (955 minuti) e Marusic (932 minuti). I due esterni, date le assenze del lungodegente Lulic e ora anche di Fares, sono stati costretti in queste ultime uscite a un vero e proprio tour de force non avendo di fatto sostituti. Un inizio complicato, sperando che il 2021 sia più clemente e che la squadra possa essere spesso al completo.

Calciomercato Lazio, non si balla con il Papu Gomez: la situazione

Leiva, un 2020 condizionato dagli infortuni: Inzaghi lo vuole al top per il nuovo anno

TORNA ALLA HOME PAGE