Lazio, Governi: "Sarri un maestro, mi ricorda Fascetti..."

La Lazio continua a volare in campionato e la gara contro l'Atalanta è stata forse la più bella della stagione. Una partita in cui più delle altre si è vista la mano di Maurizio Sarri, in cui la squadra dava l'idea di essere in sintonia perfetta. Proprio sulla gara contro i bergamaschi e in generale sull'andamento dei biancocelesti ha detto la sua l'autore e sceneggiatore Giancarlo Governi: "È un piacere vederla giocare. Mi sembra il Barcellona di Messi e Guardiola, come ingranaggi tattici. Con una variante: la Lazio gioca di più sulle fasce. Sarri non è solo un allenatore ma un maestro di calcio. Mi ricorda un altro nostro grande tecnico toscano, Eugenio Fascetti, che era un po’ maleducato visto che mandò a quel paese il presidente (Calleri, ndr) e andò via. Sarri invece è un tipo educato, ma pure un chiacchierone che non si fa saltare la mosca al naso. Mi piace perché va in panchina con la tuta. Ti dà l’idea di essere uno del popolo. Scudetto? Sarri parla di utopia ma anche l’utopia può essere raggiungibile. Noi laziali non dobbiamo fare l’errore di pensare allo scudetto. Ma in Champions si può arrivare", queste le sue parole riportate dalla consueta rassegna stampa di Radiosei.