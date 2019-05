Lazio, i fratelli Armini crescono per te. E stasera anche i baby in panchina

Nella Lazio stanno crescendo due fratelli accomunati da successo e fede biancoceleste: si tratta di Niccolò e Yuri Armini, rispettivamente vincitori del campionato di Primavera 2 e del campionato regionale under 14 (quest'ultimo battendo la Roma in finale 3-0). Entrambi presenti nella storia della Lazio giovanile, Niccolò ci sarà anche questa sera. Sì, perché con la Coppa Italia vinta e l'Europa League già centrata, Lazio - Bologna sarà un'occasione per i ragazzi della Primavera di respirare aria di prima squadra: come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, Armini, Mohamed, Furlanetto e Capanni stasera saranno in panchina all'Olimpico. E chissà che qualche altro esordio di giovani leve non arrivi.

LA LAZIO CHE VERRà: CHI PARTE, CHI RESTA E CHI IN BILICO

CALCIOMERCATO LAZIO, IDEA LAZZARI SE PARTE MARUSIC

TORNA ALLA HOMEPAGE