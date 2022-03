Lazio, i primi 45’ sono un incubo per gol subiti: il dato è preoccupante

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA – Il rendimento della Lazio in questa stagione è in continua evoluzione, caratterizzato da alti e bassi per motivi ormai noti a tutti e che hanno fatto emergere tutte le sue fragilità. Ogni tanto queste, insieme alle paure, si riaffacciano e fanno ricadere in trappola la squadra di Sarri. Alla fine del campionato mancano ancora 8 gare, non sono molte ma neanche poche e i biancocelesti dovranno saper sfruttare bene ogni singolo minuto in campo per mantenere fede agli obiettivi prefissati. Diverse sono le problematiche che la squadra di Sarri deve analizzare, affrontare e risolvere e tra queste rientrano i gol subiti nei primi 45’. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, questo è un aspetto che li rende notevolmente fragili. A partire da quanto accaduto nel derby e andando a ritroso nel tempo, sino alla prima gara contro l’Empoli, è possibile constatare come questo evento si verifichi con una certa costanza inserendo così la Lazio in una classifica tutt’altro che positiva. Il confronto questa volta non è con le big ma con squadre, eccetto il Sassuolo, che lottano per la retrocessione. I biancocelesti sono terzi con 25 reti subite su 30 gare disputate, peggio hanno fatto Sampdoria e Empoli a 29 e la Salernitana a 33. Immediatamente dopo ci sono gli emiliani a 24 e a chiudere l’Udinese a 20. Complessivamente la Lazio si qualifica come la decima difesa della Serie A con 45 reti al passivo. Servirà maggiore solidità alle aquile per cercare di risollevare, per quanto possibile, la situazione.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Calciomercato Lazio, da Vitinha al sogno De Ketelaere: i possibili rinforzi

Calciomercato Lazio, anche Silvestri per la porta: la lista di Sarri