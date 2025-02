Lazio, Ibrahimovic rompe il ghiaccio: contro l’Inter un debutto che sa di futuro

RASSEGNA STAMPA - La partita di Ibrahimovic contro l'Inter è durata dodici minuti, ma, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, sono bastati per rompere il ghiaccio, per lasciare un segno e aprire un nuovo capitolo. Nel finale della sfida di Coppa Italia contro l’Inter, tra tanti volti delusi ce n’era uno (parzialmente) felice, con il giovane talento che ha fatto il suo debutto ufficiale con la maglia della Lazio, un premio per il suo impegno ma anche un segnale di fiducia da parte di Marco Baroni.

Il classe 2005 sui social si è mostrato "grato per il suo esordio", consapevole di aver compiuto un passo importante nella sua carriera. Un debutto che potrebbe rappresentare solo l’inizio, con la Lazio pronta a puntare sempre più sui giovani per costruire il futuro. Quello di Ibrahimovic è il secondo esordio di un acquisto invernale dopo quello di Belahyane contro il Venezia e chissà che nelle prossime giornate, con il nuovo forfait di Patric e Romagnoli non al meglio, non possa toccare anche a Provstgaard.