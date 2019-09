Lazio, il Decreto Dignità ti costa caro: ecco quanto ha perso la Serie A

Tra i punti fondamentali del Decreto Dignità, uno degli ultimi lasciti del Governo 5 Stelle-Lega, c’è anche quello relativo allo stop delle sponsorizzazioni legate al gioco d’azzardo. Le conseguenze dirette più evidenti le hanno avute Roma e Lazio con una perdita di 4,5 milioni di euro l’anno, costrette a interrompere i loro contratti di sponsorizzazione delle maglie da gioco con Betway e MarathonBet, mentre la Roma ha dovuto rinunciare anche ad un contratto che prevedeva ulteriori 15 milioni, riporta la rassegna stampa di Serie A. La Serie A, orfana di spot in tv, sponsorizzazioni sulle maglie e cartelloni negli stadi per le agenzie di betting, ha perso un totale di 100 milioni di euro, l'equivalente dei soldi spesi dalla Juventus per acquistare il cartellino di Cristiano Ronaldo.

