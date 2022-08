Lazio, il mese di agosto innesca Immobile: ecco tutti i numeri del bomber

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Agosto tempo di vacanze, non per Ciro Immobile che a quanto pare lo ritiene il mese migliore per iniziare a macinare i suoi record. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il bomber di Torre Annunziata in questo mese ha siglato 9 gol in 9 partite indossando la maglia della Lazio. La prima rete ad agosto è nel 2016, il 21, contro l'Atalanta al Gewiss Stadium. Nella stagione seguente ad agosto si è sbloccato il 27 del mese contro il Chievo, mentre nel 2018 ha timbrato all'esordio contro il Napoli. Il 25 agosto 2019 è partito addirittura con una doppietta alla Sampdoria, mentre al campionato seguente ha dato il benvenuto con il gol nel match d'esordio contro Empoli e Spezia rispettivamente del 21 e 28 agosto. Davanti a lui solo Luis Muriel conta più gol fatti nella sfida di partenza, (10 su 10 stagioni, Ciro è a 8 su 9 stagioni). Nel caso riuscisse anche domenica 14 agosto contro il Bologna a segnare almeno una rete, sarebbe il quarto giocatore a segnare in 5 incontro di fila nel suo esordio stagionale in Serie A dall'istituzione dei 3 punti a vittoria, dopo Muzzi, Shevchenko e Muriel.