Lazio, il "Messaggero" sul futuro di Tare: ecco i possibili risvolti

La situazione relativa al futuro di Igli Tare sta facendo discutere e non poco in casa Lazio. Come riportato dal "Messaggero" il direttore sportivo ha avuto un colloquio fuori all'hotel Hilton con il presidente Lotito lunedì notte dopo la cena di Lega. A tavola tra i due c'era stato il gelo, poi sia il diesse che il presidente si erano lasciati andare ad alcune dichiarazioni piuttosto circostanziali per non destabilizzare l'ambiente in vista delle prossime due sfide che possono valere il secondo posto in classifica e quindi la possibilità di avere altri introiti derivanti dalla partecipazione alla Supercoppa Italiana. In realtà però Lotito sembra già aver preso la sua decisione con Tare che dal canto resterebbe in caso di un improbabile addio di mister Sarri oppure lascerebbe senza di fatto essere messo alla porta. Il patron però ci tiene a lasciarsi bene dopo tanti anni di lavoro insieme.

NON SOLO SARRI - Alla base di questo divorzio però non c'è solo l'incompatibilità tra Tare e Sarri. Anche il rapporto con Lotito era già cambiato ancora prima dell'avvento del tecnico toscano. Prima dell'addio di Simone Inzaghi Tare sembrava ai saluti salvo poi un ripensamento del numero uno biancoceleste. La scorsa estate inoltre con l'inserimento di Fabiani in organico e diverse operazioni di mercato portate avanti da Lotito stesso erano arrivati altri chiari segnali che la fine era dietro l'angolo. D'altronde questa stagione Tare l'ha passata ai margini e gli addii di due suoi fedelissimi come De Martino e la Nastri lo hanno di fatto rimanere "da solo".

SCENARIO - Dopo 15 anni le idee non combaciano più come prima e anche le storie d'amore più belle sono destinate a finire. Lotito in questo momento deve pensare solo ed esclusivamente al bene della Lazio senza lasciarsi trasportare da inutili sentimentalismi. La famosa offerta triennale al ribasso che circolava negli scorsi mesi sembra mera utopia, anche perché visti i risultati del campo la posizione di Sarri resta più salda che mai. Con un monte ingaggi di gran lunga inferiore rispetto alle concorrenti è riuscito a riportare la Lazio in Champions League e adesso con un tesoretto che oscilla tra i 50 e gli 80 milioni di euro si può avviare quella campagna rafforzamenti tanto cara al tecnico con 5 rinforzi più 2-3 giovani. Il tanto decantato progetto alla Ferguson è pronto a partire e Lotito sotto questo punto di vista è stato chiarissimo: "Maurizio sarà accontentato su tutto". Nel frattempo i nomi che circolano per la successione dell'albanese sono sempre gli stessi: oltre ad una possibile promozione di Fabiani, ci sono il "sogno" Giuntoli (che però sembra in procinto di andare alla Juve), Accardi e Foggia.

