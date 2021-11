Lazio, il precedente del 25 novembre: dominio a Vienna, ma Signori...

Il 25 novembre 1997 la Lazio era impegnata in Coppa Uefa, all'Ernest Happel Stadion di Vienna contro il Rapid. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la partita d'andata valida per gli ottavi di finale si giocò sotto il gelo, ma i biancocelesti con il gioco riscaldarono la serata. La squadra di Eriksson partì forte e già al 38' Casiraghi siglò la rete del vantaggio. Al 61' mise il sigillo Mancini, il migliore in campo fino a quel momento, su assist di Almeyda. L'attuale ct dell'Italia dopo pochi minuti dal gol beccò anche un cartellino rosso per un fallo su Prosenik. La serata è ricordata anche per il riscaldamento prolungato di Signori, che poi alla fine Eriksson decise di non inserire. Fu la goccia che fece traboccare il vaso nel rapporto tra i due: dopo pochi giorni l'ex capitano venne ceduto alla Sampdoria.