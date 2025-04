Lazio, Il Tempo rivela: "Baroni rinnova fino al 2027"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Baroni e la Lazio avanti insieme. Ieri a Formello si è tenuto un lungo confronto tra il ds Fabiani, lo staff tecnico e tutta la squadra. Il messaggio mandato dalla società è stato chiaro: l'attuale allenatore sarà confermato per tutta la durata triennale del progetto, come rivelato dall'edizione odierna del Tempo.

Ora come ora il contratto di Baroni scade nel 2026, ma c'è la volontà di arrivare a giugno 2027. Un altro anno. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con la dirigenza per formalizzare il prolungamento dell'accordo. Nonostante qualche incomprensione durante l'inverno, non si può buttare via il lavoro di una stagione per tre mesi di alti e bassi.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Pubblicato il 5/04