Lazio, Immobile finalmente negativo: atteso il via libera per tornare ad allenarsi

Ciro Immobile è negativo, finalmente. Il calvario del bomber della Lazio termina di fatto oggi dopo 20 lunghi giorni di incertezza e un isolamento che andava avanti dal match contro la Juventus. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei l'attaccante ieri si è sottoposto a tampone, il sesto in dieci giorni, e in tarda serata è iniziata a circolare la notizia del tampone negativo, niente più gene N a costringerlo a casa e fuori dal campo. Questa mattina Immobile svolgerà la visita di idoneità in Paideia e poi sarà subito a disposizione di mister Inzaghi per la trasferta di Crotone di sabato.

Un periodo che il numero 17 non dimenticherà facilmente, quella positività al gene N aspecifica per il coronavirus ma che di fatto lo ha bloccato prima in Champions League, ha giocato solo il match contro il Dortmund saltando sia Bruges che Zenit, e poi in campionato. Adesso può lasciarsi alle spalle questa brutta storia, può tornare ad allenarsi e riprendere il suo posto in attacco a partire già da sabato.

Lazio, Immobile negativo: attesa per le visite di idoneità in Paideia

