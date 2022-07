Lazio, Immobile (insaziabile) re del gol: ora Ciro punta l'ennesimo record

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Da un record all'altro. In attesa di iniziare una nuova stagione, Ciro Immobile punta a un altro primato da agguantare. A maggio s'è laureato capocannoniere della Serie A per la quarta volta, staccando nomi d'oro tra i bomber di sempre (Meazza, Riva, Signori, Platini, Pulici, Boffi e Pruzzo). È stato il primo italiano a centrare il poker da miglior marcatore del campionato. Ora, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha davanti solo Gunnar Nordahl, lo svedese che primeggiò nel Milan del dopoguerra. Confermarsi re del gol in A lo porterebbe in vetta a quella prestigiosa classifica.

Con 182 reti è il numero uno dei goleador della storia della Lazio, dopo aver scavalcato il leggendario Piola. Dal suo approdo in biancoceleste, solamente Lewandowski e Messi hanno siglato più gol di lui nei cinque migliori campionati europei. Con la Lazio è riuscito a siglare almeno 20 marcature in A nel raggio di cinque campionati: solo Lewandowski è riuscito a far meglio (6). Nel 2020 ha vinto la Scarpa d'Oro ed ha eguagliato il primato di reti in A di Higuain. Ora punta a quel record da capocannoniere doc che Nordahl fece proprio nel 1955. Il capitano biancoceleste si sta proiettato alla nuova stagione con l'entusiasmo che lo contraddistingue. In maglia biancoceleste ma anche azzurra: la voglia di rilanciarsi in Nazionale sta tornando prepotente dopo la tentazione di un addio all'Italia calcistica. Poter lasciare il segno anche in Nazionale è un pensiero che Immobile è tornato a coltivare (ma forse non aveva mai smesso di farlo).

