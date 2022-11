Lazio, Immobile mette nel mirino la Juventus: può tornare titolare

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Nella partita contro il Monza è tornato in campo dopo 25 giorni di assenza, anche se per soli pochi minuti. Ieri si è aggregato al gruppo durante la sessione di allenamento, mettendosi a piena disposizione del mister. Ciro Immobile vuole tornare a giocare: ha voglia di offrire il suo contributo alla squadra, riprendersi la fascia da capitano e fare quello che gli viene meglio: gonfiare la rete. Ieri al termine dell'allenamento, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, si è fermato in campo con Maurizio Sarri: il tecnico vuole capire le sue sensazioni e che tipo di garanzie dal punta di vista fisico gli può offrire il bomber. Immobile, dal canto suo, si sente bene e pronto per tornare a vestire la maglia da titolare, anche se non sarà per tutti e 90 i minuti di gioco per ovvi motivi. Oggi ci sarà l'ultimo test, quello della conferma definitiva: se il classe 1990 confermerà quanto visto ieri, allora sarà inpole per guidare l'attacco con Pedro e Felipe Anderson ai suoi lati. La Juventus oggi è il suo obiettivo, si pensava a un recupero nel 2023, ma anche questa volta Ciro è riuscito a sorprendere tutti e ora vuole chiudere l'anno e salutare i tifosi nel migliore dei modi.