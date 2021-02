Lazio, immobile punta il Cagliari per raggiungere l'ennesimo record

Anche ai più bravi della classe è concesso una pausa. Ciro Immobile, pur avendo fatto l'assist a Correa, contro l'Atalanta non ha segnato. Quale occasione migliore di tornare al gol se non la partita contro il Cagliari, una delle sue prede preferite? Come chiedere a uno studente modello durante una verifica l'argomento a piacere: pane per i suoi denti. Come ricorda la rassegna stampa di Radiosei, King Ciro ha segnato ben 9 gol ai sardi, facendo meglio solo a Genoa (10) e Sampdoria (12).

ENNESIMO RECORD - Una rete contro la squadra di Di Francesco, avvicinerebbe l'attaccante biancoceleste a raggiungere l'ennesimo record: potrebbe diventare uno dei pochi calciatori ad arrivare a quota 15 marcature per il quinto anno consecutivo. Solo in 10 ci sono riusciti e l'ultimo italiano è stato Antonio Di Natale nel 2013/14 (Attualmente Immobile è a quota 13 gol, ndr).

